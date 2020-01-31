Эксперт: Те, кто говорили, что коронавирус не сильный, ошибались
Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире Радио "Комсомольская правда" поддержал решение российских властей о закрытии пешеходных и автомобильных границ с Китаем, поскольку коронавирус оказался гораздо более серьезной инфекцией, чем предполагалось изначально.
Он напомнил, что сейчас Всемирная организация здравоохранения обращается ко всем странам мира не с предложением, а, скорее даже, требованием принять меры карантинного характера. Об окончательном закрытии границ речи пока не идет, поскольку пандемию не объявили, но и миллионов инфицированных тоже не зафиксировано.
"Хотя вот с птичьим гриппом цифры были гораздо ниже, чем сейчас, и тем не менее пандемия была объявлена. Думаю, что поступаем правильно (закрывая границу с Китаем), тем более, уже слышал, появились заболевшие граждане.
Те, кто говорил, что этот вирус не сильный, они, мягко говоря, выдавали желаемое за действительное. Вирус вирулентный. То есть он и заразный, и обладает серьезным поражающим потенциалом", - констатировал эксперт.
Сайт kp.ru писал, что коронавирус действительно добрался до России. Случаи заражения зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области. Оба пациента приехали в нашу страну из Китая в конце января. Их состояние стабильное.
Карта распространения коронавируса
Жители Дальнего Востока о закрытии границы с Китаем.Пропускные пункты на границе России с Китаем на Дальнем Востоке были закрыты с полуночи по местному времени 31 января в связи с угрозой распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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