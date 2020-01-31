Эксперт: Те, кто говорили, что коронавирус не сильный, ошибались

31 Янв. 2020 2020-01-31T23:02:56+03:00

Экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире Радио "Комсомольская правда" назвал правильным решение о закрытии границы с Китаем

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Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире Радио "Комсомольская правда" поддержал решение российских властей о закрытии пешеходных и автомобильных границ с Китаем, поскольку коронавирус оказался гораздо более серьезной инфекцией, чем предполагалось изначально.

Он напомнил, что сейчас Всемирная организация здравоохранения обращается ко всем странам мира не с предложением, а, скорее даже, требованием принять меры карантинного характера. Об окончательном закрытии границ речи пока не идет, поскольку пандемию не объявили, но и миллионов инфицированных тоже не зафиксировано.

"Хотя вот с птичьим гриппом цифры были гораздо ниже, чем сейчас, и тем не менее пандемия была объявлена. Думаю, что поступаем правильно (закрывая границу с Китаем), тем более, уже слышал, появились заболевшие граждане.

Те, кто говорил, что этот вирус не сильный, они, мягко говоря, выдавали желаемое за действительное. Вирус вирулентный. То есть он и заразный, и обладает серьезным поражающим потенциалом", - констатировал эксперт.

Сайт kp.ru писал, что коронавирус действительно добрался до России. Случаи заражения зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области. Оба пациента приехали в нашу страну из Китая в конце января. Их состояние стабильное.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758113" frameborder="0"></iframe> Жители Дальнего Востока о закрытии границы с Китаем.Пропускные пункты на границе России с Китаем на Дальнем Востоке были закрыты с полуночи по местному времени 31 января в связи с угрозой распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU