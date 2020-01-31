2020-01-31T19:33:49+03:00
Политика

Путин пожелал выздоровления носителям китайского коронавируса

Телеграмма с выражением поддержки направлена председателю КНР Си Цзиньпину
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин направил китайскому коллеге телеграммуПутин направил китайскому коллеге телеграммуФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин выразил свою поддержку председателю КНР Си Цзиньпину, на родине которого зафиксирована вспышка нового типа коронавируса.

Российский глава пожелал всем заразившимся выздоровления, а властям республики пообещал при необходимости оказать всю возможность помощь в борьбе с инфекцией. Об этом говорится в телеграмме, текст которой в пятницу, 31 января, распространил Кремль.

"Глава Российского государства выразил уверенность, что благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от нее минимизирован", - сообщается на сайте администрации президента.

Владимир Путин подчеркнул, что все компетентные ведомства нашей страны ориентированы на тесное взаимодействие с китайскими структурами в целях борьбы с общей угрозой.

Сайт kp.ru писал, что жертвами коронавируса стали 213 человек. Заражены почти десять тысяч граждан. Очаг заболевания находится в китайском Ухане провинции Хубэй. Именно так зарегистрировано наибольшее число погибших.

Тем временем, инфекция уже добралась и до России. Случаи заражения выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Состояние пациентов стабильное.

Карта распространения коронавируса

В России выявлены первые случаи нового коронавируса.Заражённые находятся в Забайкалье и Тюменской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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