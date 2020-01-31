Путин пожелал выздоровления носителям китайского коронавируса
Президент РФ Владимир Путин выразил свою поддержку председателю КНР Си Цзиньпину, на родине которого зафиксирована вспышка нового типа коронавируса.
Российский глава пожелал всем заразившимся выздоровления, а властям республики пообещал при необходимости оказать всю возможность помощь в борьбе с инфекцией. Об этом говорится в телеграмме, текст которой в пятницу, 31 января, распространил Кремль.
"Глава Российского государства выразил уверенность, что благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от нее минимизирован", - сообщается на сайте администрации президента.
Владимир Путин подчеркнул, что все компетентные ведомства нашей страны ориентированы на тесное взаимодействие с китайскими структурами в целях борьбы с общей угрозой.
Сайт kp.ru писал, что жертвами коронавируса стали 213 человек. Заражены почти десять тысяч граждан. Очаг заболевания находится в китайском Ухане провинции Хубэй. Именно так зарегистрировано наибольшее число погибших.
Тем временем, инфекция уже добралась и до России. Случаи заражения выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Состояние пациентов стабильное.
Карта распространения коронавируса
В России выявлены первые случаи нового коронавируса.Заражённые находятся в Забайкалье и Тюменской области
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»