Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:50:15+03:00

Американская компания присоединилась к шведским IKEA и Walmart Inc, которые приняли меры для защиты сотрудников в период вспышки коронавируса

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Компания Apple закрывает до 9 февраля все магазины в Китае из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Речь идет о магазина на материковой части Китая. На такие меры пошли, чтобы обезопасить своих сотрудников в разгар распространения опасного заболевания. Коронавирус погубил уже 259 человек в Китае, заражены свыше 11 тысяч.

Как сообщает Reuters, число крупных компаний, которые закрыли офисы продаж и корпоративные офисы, достигло нескольких десятков.

IKEA и Walmart Inc сначала ограничили поездки своих сотрудников в Китай, а затем закрыли офисы продаж в стране.

McDonald’s также закрыл, но только часть своих ресторанов. Число закрытых кофеен Starbucks в Китае достигло 200.

Страдает не только бизнес, но и спорт - несколько громких спортивных соревнований отложены или отменены.

В течение нескольких недель коронавирус заразил больше людей, чем острый респираторный синдром (атипичная пневмония) за несколько месяцев.

В России приступили к эвакуации граждан их Хубэя и Уханя. Официально в России коронавирус диагностирован у двух человек, оба - граждане КНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU