Минтранс рекомендует россиянам не летать в Китай: деньги за билет вернут в полном объеме

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:24:50+03:00

Россиян просят по возможности отказаться от полетов в Китай Фото: Алина НИЗАМОВА

С 1 февраля отменены регулярные рейсы из России в Китай

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В Минтрансе выступили с обращением к россиянам – граждан просят не летать в Китай без крайней необходимости. В Поднебесной сложилась неблагополучная эпидситуация в связи с распространением коронавируса. Заболевание впервые было зарегистрировано в декабре 2019 года. За месяц новый штамм вируса распространился на весь Китай и попал в 25 стран, включая Россию, США, Испанию, Германию.

Большая часть заболевших вне Китая, это туристы из этой страны. Хотя уже зафиксированы случаи передачи вируса тем, кто не совершал поездки в Китай.

Чтобы не допустить распространение заболевания в России, в министерстве транспорта просят отказаться от поездок в Китай.

- Если Вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета,- сказано на сайте ведомства.

Гражданам России, находящимся в КНР, оказывают поддержку в российском посольстве. Именно туда нужно обращаться, чтобы попасть в списки людей, которых эвакуируют на чартерных самолетах и наземным транспортом.

Ранее в России отменили регулярные рейсы, теперь в Китай летают только чартеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

ИСТОЧНИК KP.RU