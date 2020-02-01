Минтранс рекомендует россиянам не летать в Китай: деньги за билет вернут в полном объеме
В Минтрансе выступили с обращением к россиянам – граждан просят не летать в Китай без крайней необходимости. В Поднебесной сложилась неблагополучная эпидситуация в связи с распространением коронавируса. Заболевание впервые было зарегистрировано в декабре 2019 года. За месяц новый штамм вируса распространился на весь Китай и попал в 25 стран, включая Россию, США, Испанию, Германию.
Большая часть заболевших вне Китая, это туристы из этой страны. Хотя уже зафиксированы случаи передачи вируса тем, кто не совершал поездки в Китай.
Чтобы не допустить распространение заболевания в России, в министерстве транспорта просят отказаться от поездок в Китай.
- Если Вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета,- сказано на сайте ведомства.
Гражданам России, находящимся в КНР, оказывают поддержку в российском посольстве. Именно туда нужно обращаться, чтобы попасть в списки людей, которых эвакуируют на чартерных самолетах и наземным транспортом.
Ранее в России отменили регулярные рейсы, теперь в Китай летают только чартеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU