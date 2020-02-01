Коронавирус в Таиланде: Власти страны отложили эвакуацию граждан из Китая из-за роста числа желающих уехать

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:07:17+03:00

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Власти Таиланда отложили до 2 февраля эвакуацию своих граждан из Китая, где произошла вспышка заболевания коронавирусом.

Самолет должен был вылететь в китайскую провинцию Хубэй из Таиланда 1 февраля, но эвакуацию перенесли на другой день. Все потому, что в консульстве постоянно меняются списки людей на выезд. Число желающих уехать из Уханя людей резко возросло меньше, чем за сутки:

- У нас есть рост с 161 до 182 тайцев в этом районе, которые зарегистрировались у нас, и мы проверяем их документы, - сказала пресс-секретарь правительства Нарумон Пиньосинват Reuters.

В Китае официально подтверждены 259 смертей от коронавируса, свыше 11 тысяч человек заболели. Вирус попал в 25 стран, из них наибольшее число заразившихся, помимо Китая, в Таиланде - 19 человек.

В России подтверждены два случая - коронавирус обнаружен у прибывших в страну граждан КНР. Власти приступили к эвакуации граждан из Китая, а в минтрансе РФ просят отказаться от поездок в Поднебесную.

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ИСТОЧНИК KP.RU