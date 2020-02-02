В Китае шесть чиновников лишились работы из-за неэффективной борьбы с новым коронавирусом

2 Февр. 2020 2020-02-02T05:55:50+03:00

Мэр Хубэя считает, что их халатность привела к недостаткам в контроле за распрострае

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В Китае шесть чиновников из городского округа Хуанган в провинции Хубэй уволили за неэффективную работу по профилактике и контролю за распространением нового коронавируса. Напомним, что именной эта провинция является эпицентром заболевания.

- На раннем этапе некоторые кадровые работники не придавали должного внимания выполнению своих обязанностей, что привело к появлению недостатков и слабых мест в работе по профилактике и контролю за распространением заболевания, - заявила мэр города Цю Лисинь.

По словам городского главы, по итогам проверки администрация приняла меры в отношении 337 человек. Все они недостаточно хорошо и без должной ответственности выполняли свою работу.

Напомним, что в Китае из-за нового коронавируса скончались 304 человека. Заражены больше 13 тысяч местных жителей. Более того, в стране вспыхнула новая эпидемия. В провинции Хунань, граничащей с Хубэй, зарегистрировали вспышку птичьего гриппа H5N1. Погибло около 4,5 тысяч птиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU