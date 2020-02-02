2020-02-02T02:48:40+03:00
В мире

Коронавирус в Китае унес жизни 304 человек

Число зараженных превысило 13 тысяч
Мария ИГНАТЬЕВА
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Новый rоронавирус в Китае унес жизни 304 человекНовый rоронавирус в Китае унес жизни 304 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае выросло число погибших от нового коронавируса. По последним данным погибли уже 304 местных жителя. Число зараженных достигло 13 тысяч 846 человек.

Вирус уже выбрался за пределы страны. Более 100 человек заболели вне КНР. В России зафиксированы два случая заражения. Также сайт kp.ru сообщал, что случаи заражения «китайским коронавирусом» были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Франции, Германии, Австралии, Арабских Эмиратах и других странах.

Россия уже закрыла границы с Китаем в нескольких регионах. В кабинете министров заявили, что правительство РФ поручило МИД временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР из-за коронавируса. Также для китайских тургрупп приостановлены безвизовые поездки между странами. Президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая.

Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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