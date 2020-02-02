Коронавирус в Китае унес жизни 304 человек

2 Февр. 2020 2020-02-02T02:48:40+03:00

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В Китае выросло число погибших от нового коронавируса. По последним данным погибли уже 304 местных жителя. Число зараженных достигло 13 тысяч 846 человек.

Вирус уже выбрался за пределы страны. Более 100 человек заболели вне КНР. В России зафиксированы два случая заражения. Также сайт kp.ru сообщал, что случаи заражения «китайским коронавирусом» были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Франции, Германии, Австралии, Арабских Эмиратах и других странах.

Россия уже закрыла границы с Китаем в нескольких регионах. В кабинете министров заявили, что правительство РФ поручило МИД временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР из-за коронавируса. Также для китайских тургрупп приостановлены безвизовые поездки между странами. Президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758201" frameborder="0"></iframe> Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU