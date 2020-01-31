Кремль отвергает обвинения Эрдогана в нарушении соглашений по Сирии
Россия полностью выполняет свои обязательства относительно Идлибской зоны деэскалации
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Россия неукоснительно выполняет свои обязательства относительной Идлибской зоны деэскалации, хотя сложившаяся в регионе ситуация и оставляет желать лучшего. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Глава государства обвинил Москву в нарушении достигнутых договоренной по Сирии. Аналогичные претензии прозвучали в адрес президента республики Башара Асада.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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