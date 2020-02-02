2 Февр. 2020 2020-02-02T16:47:34+03:00

Самолеты ВКС для эвакуации россиян из Китая сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе Фото: REUTERS

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Авиационная группировка Минобороны России для эвакуации российских граждан из Китая в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе.

«Задействовано пять самолетов ВКС России», - сообщили в Минобороны

В военном ведомстве рассказали, что на каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, необходимыми медицинскими препаратами и индивидуальной защиты.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса. После согласования даты с китайской стороной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация запланирована на 3-4 февраля.

Как писал сайт kp.ru, посольство России в Китае продолжает формировать список граждан, согласных на эвакуацию, однако уже сейчас известно, что около 130 россиян решили покинуть Хубэй на военных самолетах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758201" frameborder="0"></iframe> Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU