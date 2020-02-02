2020-02-02T16:47:34+03:00
Общество

Самолеты ВКС для эвакуации россиян из Китая сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе

Российских граждан будут эвакуировать 3 - 4 февраля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самолеты ВКС для эвакуации россиян из Китая сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округеСамолеты ВКС для эвакуации россиян из Китая сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округеФото: REUTERS
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Авиационная группировка Минобороны России для эвакуации российских граждан из Китая в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе.

«Задействовано пять самолетов ВКС России», - сообщили в Минобороны

В военном ведомстве рассказали, что на каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, необходимыми медицинскими препаратами и индивидуальной защиты.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса. После согласования даты с китайской стороной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация запланирована на 3-4 февраля.

Как писал сайт kp.ru, посольство России в Китае продолжает формировать список граждан, согласных на эвакуацию, однако уже сейчас известно, что около 130 россиян решили покинуть Хубэй на военных самолетах.

Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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