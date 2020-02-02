Самолеты ВКС для эвакуации россиян из Китая сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе
Авиационная группировка Минобороны России для эвакуации российских граждан из Китая в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе.
«Задействовано пять самолетов ВКС России», - сообщили в Минобороны
В военном ведомстве рассказали, что на каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, необходимыми медицинскими препаратами и индивидуальной защиты.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса. После согласования даты с китайской стороной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация запланирована на 3-4 февраля.
Как писал сайт kp.ru, посольство России в Китае продолжает формировать список граждан, согласных на эвакуацию, однако уже сейчас известно, что около 130 россиян решили покинуть Хубэй на военных самолетах.
Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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