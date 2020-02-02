2020-02-02T13:10:21+03:00
Происшествия

Около 130 россиян решили покинуть Хубэй на военных самолетах

Посольство РФ в Китае продолжает формировать список граждан, согласных на эвакуацию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минобороны выделило пять военных самолетов для эвакуации россиянМинобороны выделило пять военных самолетов для эвакуации россиянФото: REUTERS
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Порядка 130 россиян решили в срочном порядке покинуть китайскую провинцию Хубэй, которая стала очагом заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.

По словам пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгия Егорова, дипломаты уже установили связь с 202 соотечественниками, всего же их насчитывается не менее 340.

"В соответствии с решением о проведении эвакуации российских соотечественников из провинции Хубэй посольство в настоящий момент формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции", - сказал пресс-атташе в эфире телеканала "Россия 24".

О порядке и времени эвакуации объявят дополнительно. Известно, что проводить ее будут в начале грядущей недели.

Сайт kp.ru писал, что Минобороны уже выделило пять военных самолетов на эти цели. Соответствующее распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин.

Дело в том, что в Китае продолжают выявляться новые случаи инфицирования коронавирусом. Больше всего пациентов с таким диагноз в больницах Хубэй, откуда и пошло заражение. Несколько дней назад заболевание добралось и до России. В Тюменской области и Забайкалье зафиксировали два случая заражения. Оба пациента - китайцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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