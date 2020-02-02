Около 130 россиян решили покинуть Хубэй на военных самолетах

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:10:21+03:00

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Порядка 130 россиян решили в срочном порядке покинуть китайскую провинцию Хубэй, которая стала очагом заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.

По словам пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгия Егорова, дипломаты уже установили связь с 202 соотечественниками, всего же их насчитывается не менее 340.

"В соответствии с решением о проведении эвакуации российских соотечественников из провинции Хубэй посольство в настоящий момент формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции", - сказал пресс-атташе в эфире телеканала "Россия 24".

О порядке и времени эвакуации объявят дополнительно. Известно, что проводить ее будут в начале грядущей недели.

Сайт kp.ru писал, что Минобороны уже выделило пять военных самолетов на эти цели. Соответствующее распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин.

Дело в том, что в Китае продолжают выявляться новые случаи инфицирования коронавирусом. Больше всего пациентов с таким диагноз в больницах Хубэй, откуда и пошло заражение. Несколько дней назад заболевание добралось и до России. В Тюменской области и Забайкалье зафиксировали два случая заражения. Оба пациента - китайцы.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

ИСТОЧНИК KP.RU