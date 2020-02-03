"Проблемы не с прошлым, а с будущим": Захарова оценила заявления эстонских политиков о Тартуском договоре
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления эстонских политиков, что Тартуский мирный договор до сих пор действует. По ее словам, это высказывание было сделано для привлечения электората.
- Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития - нечем привлекать электорат, - заявила Захарова в Facebook.
Сайт kp.ru писал ранее, что сначала спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в очередной раз заявил о том, что заключенное с РСФСР соглашение имеет силу. До этого он призывал следить за «геополитическими планами» России и заявил, что Москва должна «вернуть» им территории. А в воскресенье, 2 февраля президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась за отказ от пересмотра границ между балтийской республикой и Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU