3 Февр. 2020 2020-02-03T01:45:58+03:00

"Проблемы не с прошлым, а с будущим": Захарова оценила заявления эстонских политиков о Тартуском договоре. Фото: Виталий Невар/ ТАСС

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления эстонских политиков, что Тартуский мирный договор до сих пор действует. По ее словам, это высказывание было сделано для привлечения электората.

- Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития - нечем привлекать электорат, - заявила Захарова в Facebook.

Сайт kp.ru писал ранее, что сначала спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в очередной раз заявил о том, что заключенное с РСФСР соглашение имеет силу. До этого он призывал следить за «геополитическими планами» России и заявил, что Москва должна «вернуть» им территории. А в воскресенье, 2 февраля президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась за отказ от пересмотра границ между балтийской республикой и Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU