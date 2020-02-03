2020-02-03T06:39:28+03:00
В мире

Новый коронавирус спровоцировал обвал фондовых бирж в Китае

Основные индексы упали более чем на 8%
Мария ИГНАТЬЕВА
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Новый коронавирус спровоцировал обвал фондовых бирж в КитаеНовый коронавирус спровоцировал обвал фондовых бирж в КитаеФото: REUTERS
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В Китае вспышка нового типа коронавируса привела к обвалу котировок на торгах на фондовом рынке Шанхая и Шэньчжэне. На сайте торговых площадок сообщается, что основные индексы упали более чем на 8%.

К примеру, индекс фондовой биржи Shanghai Composite к московскому утру упал на 8,73%, Shenzhen Component - на 9,13%. Падение котировок зафиксировано на шанхайской площадке по всему спектру голубых фишек.

Стоит отметить, что в торги на фондовом рынке Китая прошли впервые после новогодних праздников. До этого их устраивали 23 января перед китайским Новым годом. За то время, пока страна отдыхала число зараженных новым коронавирусом выросло примерно в 30 раз, а погибли в ориентировочно в 20 раз больше людей. По последним данным, которые приводил сайт kp.ru, вирус унес жизни 361 человека. Болезнь подтверждена у 16,5 тысяч жителей КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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