Мишустин поручил проработать порядок ввоза незарегистрированных лекарств

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:42:45+03:00

До 13 февраля необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных лекарств Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 13 февраля предоставить ему документы о порядке ввоза в страну незарегистрированных лекарств. Это необходимо, чтобы избежать повторения ситуации с препаратом "Фризиум".

Сайт kp.ru писал, что речь идет о противосудорожном лекарстве, который необходим тысячам детей с эпилепсией. В нашей стране "Фризиум" был не зарегистрирован, и родители заказывали его из-за границы под угрозой сесть в тюрьму за незаконный оборот наркотических средств. Такие уголовные дела, действительно, возбуждались, но благодаря общественному резонансу задержанных отпустили.

"Когда речь идет о важных лекарствах, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации", - сказал Мишустин в понедельник, 3 февраля, на оперативном совещании со своими заместителями.

Он добавил, что в списках должны оказаться лекарства, необходимые тяжелобольным пациентам, прежде всего, детям, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU