В Китае с помощью дронов разгоняют людей на улицах, чтобы не допустить распространения коронавируса

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:11:41+03:00

Беспилотники патрулируют улицы, чтобы не допустить контакта людей друг с другом Фото: Кадр видео

Китайцев просят надеть маски, мыть руки и не играть группами на улице, чтобы не заразиться коронавирусом

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Китайцы, оказавшиеся в эпицентре распространения коронавируса, делятся в соцсетях видео, на которых видно, что к патрулированию городов власти начинают привлекать дронов. С помощью беспилотников выслеживают людей, собирающихся на улице в группы. Их просят разойтись по домам, надеть маски и вымыть руки.

Как сообщает Reuters, самым обсуждаемым в социальной сети Weibo стало видео, на котором дрон разгоняет людей, играющих в маджонгу в деревне недалеко от юго-западного города Чэнду. Через микрофон, установленный на беспилотнике, полиция требует от людей разойтись по домам.

В Китае используют беспилотники для борьбы с распространением коронавируса .

- Игра в маджонг на улице запрещена во время эпидемии. Вы были замечены. Прекратите играть и покиньте это место как можно скорее,- обращаются к жителям деревни через дрон полицейские.

В Китае из-за высоких темпов распространения коронавируса закрыты десятки кинотеатров, кафе и ресторанов. Известные торговые сети временно приостановили работу в КНР.

Вирус убил уже 361 жителя Китая. Заражены 16 тысяч 587 человек. Более, чем в 20 странах мира диагностировали людей с коронавирусом, в том числе в России - подтверждено два случая. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

В Китае доставщики еды стали соблюдать дистанцию с клиентами из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU