В Китае доставщики еды стали держать дистанцию с клиентами из-за коронавируса
Коронавирус распространяется по Китаю высокими темпами. Число зараженных превысило 16 тысяч человек, а погибших уже более 360.
В рамках профилактики заболевания все массовые мероприятия отменили, а сотни кинотеатров, кафе и ресторанов закрыли. Многие люди, особенно жители провинции Хубэй, которая стала очагом инфекции, бояться даже выходить на улицу, и здесь на помощь приходят курьеры.
В карантинной палате уханьской больницы медики поют песни пациентам.
Доставка еды в Китае все еще работает, однако кое-что изменилось. Теперь сотрудники таких служб предпочитают не контактировать со своими клиентами, держась от них на расстоянии как минимум нескольких метров.
В Китае доставщики еды стали соблюдать дистанцию с клиентами из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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