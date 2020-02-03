2020-02-03T12:34:12+03:00
В мире

В Китае доставщики еды стали держать дистанцию с клиентами из-за коронавируса

Курьеры оставляют сумки с заказами на расстоянии и ждут, пока люди сами к ним подойдут [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Коронавирус распространяется по Китаю высокими темпами. Число зараженных превысило 16 тысяч человек, а погибших уже более 360.

В рамках профилактики заболевания все массовые мероприятия отменили, а сотни кинотеатров, кафе и ресторанов закрыли. Многие люди, особенно жители провинции Хубэй, которая стала очагом инфекции, бояться даже выходить на улицу, и здесь на помощь приходят курьеры.

В карантинной палате уханьской больницы медики поют песни пациентам.

Доставка еды в Китае все еще работает, однако кое-что изменилось. Теперь сотрудники таких служб предпочитают не контактировать со своими клиентами, держась от них на расстоянии как минимум нескольких метров.

В Китае доставщики еды стали соблюдать дистанцию с клиентами из-за коронавируса.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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