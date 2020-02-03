Курс доллара превысил 64 рубля впервые с 4 декабря 2019 года

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:23:11+03:00

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 64 руб. 4 декабря 2019 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ранее цены на российскую валюту упали на фоне выявления больных коронавирусом в России

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Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% до отметки в 64,01 руб. Такого значения доллар достиг к уровню закрытия предыдущих торгов, по данным торгов на 11:20 по московскому времени. Затем доллар продолжил рост и достиг отметки 64,04 рубля. В последний раз курс доллара превысил 64 рубля 4 декабря 2019 года.

Цена за евро снизилась на 3 копейки, до 70,85 рубля, также по данным Московской биржи.

Ранее сайт kp.ru писал об уменьшении курса доллара к рублю на 26 копеек и составил 63,53 рубля. Тогда же курс евро прибавил три копейки и составил 71,61 рубля.

31 января курс рубля упал из-за выявления больных коронавирусом в России. Накануне заражения новой инфекцией были зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU