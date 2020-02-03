Песков объяснил, что предложение об упоминании Бога в Конституции , рассмотрит рабочая группа

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:18:29+03:00

Это и другие предложения, прежде чем попасть в окончательный список, обсудят в профильной комиссии

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Все предложения по поправкам в Конституцию, в том числе об упоминании в тексте Бога, будут обсуждать в специально созданной комиссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Не все инициативы попадут в список на согласование в Госдуму. Каждое предложение рассмотрят в рабочей группе, итогом обсуждения станет утверждение или отказ от заявленного нововведения.

- В Кремле в данном случае вся дискуссия ведётся в рамках комиссии, и она должна там вестись, - приводит слова Пескова RT. — Состав комиссии очень широкий и там высказываются разные точки зрения.

Ранее с предложением упоминуть в Конституции Бога выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его идею поддержала депутат Наталья Поклонская, которая заявила, что такие изменения одобрят представители разных религий.Она напомнила, что Бог упоминается в Конституциях разных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU