Песков объяснил, что предложение об упоминании Бога в Конституции , рассмотрит рабочая группа
Все предложения по поправкам в Конституцию, в том числе об упоминании в тексте Бога, будут обсуждать в специально созданной комиссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Не все инициативы попадут в список на согласование в Госдуму. Каждое предложение рассмотрят в рабочей группе, итогом обсуждения станет утверждение или отказ от заявленного нововведения.
- В Кремле в данном случае вся дискуссия ведётся в рамках комиссии, и она должна там вестись, - приводит слова Пескова RT. — Состав комиссии очень широкий и там высказываются разные точки зрения.
Ранее с предложением упоминуть в Конституции Бога выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его идею поддержала депутат Наталья Поклонская, которая заявила, что такие изменения одобрят представители разных религий.Она напомнила, что Бог упоминается в Конституциях разных стран.
ИСТОЧНИК KP.RU