2020-02-03T14:18:29+03:00
Общество

Песков объяснил, что предложение об упоминании Бога в Конституции , рассмотрит рабочая группа

Это и другие предложения, прежде чем попасть в окончательный список, обсудят в профильной комиссии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Песков прокомментировал предложения по изменению КонституцииДмитрий Песков прокомментировал предложения по изменению КонституцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все предложения по поправкам в Конституцию, в том числе об упоминании в тексте Бога, будут обсуждать в специально созданной комиссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Не все инициативы попадут в список на согласование в Госдуму. Каждое предложение рассмотрят в рабочей группе, итогом обсуждения станет утверждение или отказ от заявленного нововведения.

- В Кремле в данном случае вся дискуссия ведётся в рамках комиссии, и она должна там вестись, - приводит слова Пескова RT. — Состав комиссии очень широкий и там высказываются разные точки зрения.

Ранее с предложением упоминуть в Конституции Бога выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его идею поддержала депутат Наталья Поклонская, которая заявила, что такие изменения одобрят представители разных религий.Она напомнила, что Бог упоминается в Конституциях разных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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