Посол Китая в России: Пекин выделил штаммы коронавируса, на основе которых можно создать вакцину

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:01:20+03:00

Китайские специалисты выделили штаммы коронавируса для лабораторий, чтобы на их основе создать вакцину Фото: REUTERS

В мире заражены больше 150 тысяч человек

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Посол Китая в России сообщил, что китайские специалисты выделили штаммы коронавируса для лабораторий. На их основе можно разработать вакцину.

- Уже выделили вирусы (штаммы вирусов), только в одном институте выделили восемь, и, по словам специалистов, некоторые очень хорошего качества, и на этой основе можно сделать попытку для производства вакцины, - передаёт слова посла Интерфакс.

Однако вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Пекин пока не передал Москве штамм коронавируса нового типа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России под контролем врачей находятся остаются более четырёх тысяч человек, которые контактировали с пациентами с подозрением на коронавирус.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Ухане всего за 10 дней достроили чудо-больницу для заражённых коронавирусом. В больнице, площадью 25 тысяч кв. м. смогут разместить тысячу пациентов и их переведут туда в ближайшие дни. В больницу уже назначены 1400 военных медиков.

По состоянию на 3 февраля жертвами коронавируса стали 362 человека, а заражённых по всему миру зарегистрировано 17 тысяч человек. Вылечились уже почти 500 человек, под наблюдением находятся больше 150 тысяч человек.

Также 3 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин провёл со своими заместителями оперативное совещание по вопросу коронавируса и борьбы с ним. Мишустин также заявил, что ФАС и Росздравнадзор будут следить за ценами на противовирусные препараты на фоне ситуации с коронавирусом.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU