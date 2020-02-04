Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
В понедельник, 3 февраля, министерство здравоохранения России опубликовало обновленные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового «китайского коронавируса».
Отмечается, что при подозрении на заражение пациентам «вне зависимости от вида оказания медицинской помощи» будут проводить «комплекс клинического обследования для определения степени тяжести состояния», а также опрашивать обо всех людях, с которыми контактировал предполагаемый носитель вируса.
Специалисты также настоятельно советуют обращать внимание на повышение температуры, кашель, одышку, головную боль и утомляемость, а также другие признаки заболевания. Среди первых симптомов заражения также могут быть миалгия (боли в мышцах), спутанность сознания, неприятные ощущения в грудной клетке, учащенное сердцебиение, диарея, тошнота и даже рвота.
Напомним, 31 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о введении режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки этой смертельно опасной инфекции, которой за пределами Китая, по данным на 3 февраля, уже заразились более 150 человек в 23 странах, в том числе и в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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