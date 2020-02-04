2020-02-04T02:16:19+03:00
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса

Специалисты призывают обращать внимание на повышение температуры, кашель, одышку и утомляемость, а также другие признаки заражения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Инкубационный период коронавируса составляет от двух до 14 сутокИнкубационный период коронавируса составляет от двух до 14 сутокФото: REUTERS
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В понедельник, 3 февраля, министерство здравоохранения России опубликовало обновленные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового «китайского коронавируса».

Отмечается, что при подозрении на заражение пациентам «вне зависимости от вида оказания медицинской помощи» будут проводить «комплекс клинического обследования для определения степени тяжести состояния», а также опрашивать обо всех людях, с которыми контактировал предполагаемый носитель вируса.

Специалисты также настоятельно советуют обращать внимание на повышение температуры, кашель, одышку, головную боль и утомляемость, а также другие признаки заболевания. Среди первых симптомов заражения также могут быть миалгия (боли в мышцах), спутанность сознания, неприятные ощущения в грудной клетке, учащенное сердцебиение, диарея, тошнота и даже рвота.

Напомним, 31 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о введении режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки этой смертельно опасной инфекции, которой за пределами Китая, по данным на 3 февраля, уже заразились более 150 человек в 23 странах, в том числе и в России.

Карта распространения коронавируса

Как писал сайт kp.ru, ранее экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал нашему обозревателю Александру Гамову, что китайские врачи нашли 30 лекарств, эффективных при лечении коронавируса.

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Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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