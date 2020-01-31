Китайский коронавирус, последние новости на 31 января 2020: число заболевших приблизилось к 10 тысячам, а погибших - 213

Не утихает вспышка коронавируса в Китае. На пятницу, 31 января, обновились последние данные по числу заболевших. Их уже почти 10 000 человек, и по этим данным новая болезнь уже опередила по своим масштабам вспышку атипичной пневмонии, которая произошла в начале 2000-х годов.

Последние новости с фронта борьбы с заразой:

- Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что в организации считают возможным остановить вирус.

В Китае мужчина принес медицинские маски в полицейский участок для защиты от коронавируса.Мужчина забежал в полицейский участок и подарил полицейским 500 масок

- Госдеп США посоветовал американцам воздержаться от поездок в Китай. Американские власти отметили, что имеют ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи американцам в провинции Хубэй

- Первые два случая коронавируса выявлены в Италии у туристов из Китая.

- В России же официально опровергли информацию о якобы имевшем место первом случае коронавируса в Москве. У госпитализированных - ОРВИ.

- Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что в его стране сделан прогресс в борьбе с болезнью - спасено более 130 человек, которые излечились от вируса.

Данные по коронавирусу на 31 января 2020 года.Фото: Евгений НЕСЫН

- Согласно официальным данным, число заболевших в Китае официально составило 9692 человека, 213 - умерли. Днем ранее сообщалось о 7711 больных и 170 умерших.

- 1527 человек в Китае находятся в тяжелом состоянии. Всего же зарегистрированы 15 238 случаев с подозрением на коронавирус, а 102 427 человек имели тесный контакт с теми, кто заболел.

- Правительство Китая приняло решение вернуть из-за границы жителей провинции Хубэй, а особенно - людей из города Ухань. Для этого будут отправлены чартерные рейсы. Управление гражданской авиации Китая потребовало от авиакомпаний не отказывать в посадке людям из Уханя, которые прошли медицинскую проверку.

Защищает ли маска от коронавируса на самом деле 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые данные: как передается «китайский» коронавирус и сколько он живет в окружающей среде

Изначально было известно, что коронавирус нового типа, которым заразились уже более 7,5 тысяч человек, передается воздушно-капельным путем. То есть при кашле, чихании и во время разговора с больным человеком на близком расстоянии без средств защиты (медицинской маски). (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Онищенко: С эпидемией надо бороться дезинфекцией, а не танками

Бывший главный Санитарный врач России рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», почему нет нужды закрывать границы с Китаем (подробнее)

Александр Гурнов: Россияне боятся коронавируса, хотя от гриппа умирает до 40 тысяч человек в год

Журналист-международник в эфире Радио «Комсомольская правда» разбирает, как и кем раздувались истерии вокруг эпидемий последних лет, о которых мы сейчас даже не вспомним (подробнее)

Николай Стариков: Сейчас из Китая намеренно делают образ страны, где грязно и можно подцепить любую заразу

Владимир Ворсобин и писатель Николай Стариков обсуждают, как китайский вирус делают средством международной политики и какая связь между вспышкой заболевания в Ухане и инцидентом в Солсбери (подробнее)