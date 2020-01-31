Китайский коронавирус, последние новости на 31 января 2020: число заболевших приблизилось к 10 тысячам, а погибших - 213
Не утихает вспышка коронавируса в Китае. На пятницу, 31 января, обновились последние данные по числу заболевших. Их уже почти 10 000 человек, и по этим данным новая болезнь уже опередила по своим масштабам вспышку атипичной пневмонии, которая произошла в начале 2000-х годов.
Последние новости с фронта борьбы с заразой:
- Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что в организации считают возможным остановить вирус.
В Китае мужчина принес медицинские маски в полицейский участок для защиты от коронавируса.Мужчина забежал в полицейский участок и подарил полицейским 500 масок
- Госдеп США посоветовал американцам воздержаться от поездок в Китай. Американские власти отметили, что имеют ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи американцам в провинции Хубэй
- Первые два случая коронавируса выявлены в Италии у туристов из Китая.
- В России же официально опровергли информацию о якобы имевшем место первом случае коронавируса в Москве. У госпитализированных - ОРВИ.
- Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что в его стране сделан прогресс в борьбе с болезнью - спасено более 130 человек, которые излечились от вируса.
Данные по коронавирусу на 31 января 2020 года.Фото: Евгений НЕСЫН
- Согласно официальным данным, число заболевших в Китае официально составило 9692 человека, 213 - умерли. Днем ранее сообщалось о 7711 больных и 170 умерших.
- 1527 человек в Китае находятся в тяжелом состоянии. Всего же зарегистрированы 15 238 случаев с подозрением на коронавирус, а 102 427 человек имели тесный контакт с теми, кто заболел.
- Правительство Китая приняло решение вернуть из-за границы жителей провинции Хубэй, а особенно - людей из города Ухань. Для этого будут отправлены чартерные рейсы. Управление гражданской авиации Китая потребовало от авиакомпаний не отказывать в посадке людям из Уханя, которые прошли медицинскую проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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