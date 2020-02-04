2020-02-04T02:38:31+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 414

Заразились более 13,5 тысячи человек, выздоровели и выписались из больниц 396 местных жителей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В китайской провинции Хубэй зафиксировали 2345 новых случая заражения коронавирусомВ китайской провинции Хубэй зафиксировали 2345 новых случая заражения коронавирусомФото: REUTERS
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Всего за сутки в китайской провинции Хубэй из-за нового коронавируса 2019-nCoV скончались 64 пациента, общее количество летальных исходов с начала вспышки заболевания возросло до 414, сообщил региональный комитет по вопросам здравоохранения.

Кроме того, число зараженных этой инфекцией по состоянию на полночь вторника, 4 февраля, увеличилось до 13 522: в провинции выявлено и подтверждено 2345 новых случаев заражения, причем почти половина из них (1242 случая) зафиксированы в городе Ухань, откуда и началась вспышка заболевания вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа. Выздоровели и выписались из больниц 396 местных жителей, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о введении режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки этой смертельно опасной инфекции, которой за пределами Китая, по данным ВОЗ на 3 февраля, уже заразились более 150 человек в 23 странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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