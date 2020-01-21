Эксперты считают, что «Нафтогаз» придумает новые претензии к «Газпрому»

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:32:43+03:00

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Накануне украинская компания «Нафтогаз» сняла арест с активов "Газпрома" в Европе. До этого, в конце декабря обе компании отказались от взаимных финансовых претензий и заключили контракт на транзит газа.

Украинский политолог Александр Дудчак расценил это как, безусловно, положительный шаг, однако отметил, что «Нафтогаз» может придумать и новые претензии к «Газпрому».

- Слава Богу, многие надуманные предлоги остались в прошлом и позволяют стабильно работать. В любом случае «Газпром» выдержал бы и эту атаку, если бы она продолжалась. Но, как мы видим, «Нафтогаз» оставляет за собой различные варианты возобновления претензий. Ещё, наверное, по активам в Крыму что-нибудь изобретут в будущем, - сказал эксперт в интервью ИА НСН.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что снятие ареста с активов "Газпрома" вызвал достаточно много вопросов у жителей Украины, которые расценили это, как "предательство". Руководство компании объяснило, что «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» долг по решению стокгольмского арбитражного суда. Именно поэтому компания сняла арест с активов «Газпрома».

ИСТОЧНИК KP.RU