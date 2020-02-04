2020-02-04T07:19:18+03:00
В мире

В Гонконге умер первый человек от коронавируса

Погибшему было всего 39 лет, это вторая смерть от коронавируса за пределами Китая
Юлия САЛЬНИКОВА
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У погибшего было хроническое заболеваниеУ погибшего было хроническое заболеваниеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Второй человек за пределами Китая умер от коронавируса – погибшим стал 39-летний мужчина в Гонконге. Как сообщает Reuters, его смерть стала следствием забастовки медработников. Из-за того, что врачи вышли на единую акцию протеста, состояние многих пациентов, в том числе и с коронавирусом ухудшилось. Известно, что у 39-летнего мужчины, который 21 января ездил в китайский город Ухань, а спустя пару дней вернулся в Гонконг, первые симптомы появились 31 января. Он обратился к врачам, тесты подтвердили – у него коронавирус. Осложнения болезни произошли из-за наличия у него хронического заболевания. СМИ пишут, что пациент страдал от проблем с сердцем.

В понедельник 3 февраля около 2700 работников больниц объявили забастовку, чтобы призвать власти закрыть границу Гонконга и лучше защитить от коронавируса персонал больниц.

Напомним, границу для иностранцев, которые недавно посещали Китай, закрыли в США, Австралии, Сингапуре, Новая Зеландии, Вьетнаме. после протеста власти Гонконга вдвое сократили число рейсов в Китай и приостановили пропуск на границе.

- Мы не согласны с тем, что при выражении мнений мы ставим под угрозу безопасность пациентов,- заявил глава администрации городских больниц Тони Ко.

В Китае 425 человек скончались от коронавируса.

Голикова: «Китай не передал России штамм нового коронавируса».Китайская сторона до сих пор не передала России штамм нового коронавируса. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге, посвященном вопросам профилактики и предупреждения распространения коронавируса в России, в Москве в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU

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