Жертвами коронавируса в Китае стали уже 425 человек

4 Февр. 2020 2020-02-04T05:22:04+03:00

Число заразившихся превысило 20,4 тысяч, состояние 2788 из них медики оценивают как тяжелое

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Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае, по данным Государственного комитета по здравоохранению КНР на утро вторника, 4 февраля, возросло до 425, а заболели вызываемой им пневмонией нового типа 20438 человек по всей стране, состояние 2788 из них медики оценивают как тяжелое. Выздоровели и выписались из больниц 632 пациента.

Кроме того, под наблюдением врачей находится более 23,2 тысяч граждан Поднебесной с подозрением на заражение этой смертельно опасной инфекцией, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за сутки в китайской провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания из-за вируса 2019-nCoV скончались 64 человека, общее количество летальных исходов с начала вспышки возросло до 414.

Ранее в понедельник, 3 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что за пределами Китая коронавирусом уже заразились более 150 человек в 23 странах, в том числе и в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU