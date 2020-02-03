Вирусолог: у России нет образца коронавируса, и это для нас критично

В истории с коронавирусом 2019-nCoV, который продолжает поражать тысячи людей в Китае и распространяться за его границами, стала известна важная деталь. Несмотря на неоднократные запросы российского руководства, КНР до сих пор не передала нашей стране образец нового коронавируса. Об этом сообщила глава штаба по противодействию опасной инфекции вице-премьер Татьяна Голикова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758526" frameborder="0"></iframe> Голикова: «Китай не передал России штамм нового коронавируса».Китайская сторона до сих пор не передала России штамм нового коронавируса. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге, посвященном вопросам профилактики и предупреждения распространения коронавируса в России, в Москве в понедельник

Уточним: информацией о расшифрованном геноме вируса (фактически это «схема» возбудителя инфекции) китайские ученые поделились и с Россией, и с другими странами. Насколько критично для нас отсутствие именно штамма, образца вируса «в натуре»? И нельзя ли добыть этот образец от тех двоих больных, у которых подтверждена коронавирусная инфекция на территории нашей страны? Эти вопросы мы адресовали опытному вирусологу, который согласился ответить на условиях анонимности.

- Отсутствие образца вируса для нас на самом деле критично. Потому что, насколько мне известно, в России сегодня нет лаборатории, которая была бы способна полноценно и достоверно воссоздать сам вирус на основе его генетической информации. Такие лаборатории есть, например, в США, Германии.

- Как наши ученые разработали тест-системы для диагностики нового коронавируса, не имея его образца?

- Здесь как раз проблем нет. Чтобы разработать диагностический тест, достаточно знать последовательность генома. Хватит даже частичной информации о каком-либо фрагменте генома вируса.

- Нельзя ли добыть образцы вируса от двоих больных, которые зафиксированы в России?

- Теоретически можно. Для этого пациент должен дать согласие на довольно сложную диагностическую процедуру - бронхоскопию (через нос или горло в бронхи вводится гибкий зонд). Требуется получить особый биоматериал - бронхоальвеолярный смыв. Именно из него выделяется респираторный вирус.

Не имея возможности изучить новый вирус «в натуре», мы не можем точно быть уверены в его свойствахФото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако нет 100%-ной гарантии, что вы точно доберетесь до участка, где находится вирус, и сможете «ухватить» его, предупреждает эксперт. Более того, если болезнь протекает в легкой форме (а судя по сообщениям Роспотребнадзора, «наши» пациенты перенесли инфекцию очень легко), то шансы «поймать» вирус в организме еще меньше.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Чем чревато отсутствие образца вируса?

Строго говоря, не имея возможности изучить новый вирус «в натуре», мы не можем точно быть уверены в его свойствах. Приходится верить на слово китайским коллегам. А информация из их уст порой звучит противоречиво.

Татьяна Голикова сообщила, что наши ученые ведут разработку вакцины против коронавируса 2019-nCoV даже несмотря на отсутствие штамма - основываясь на генетической информации. Это возможно на начальных этапах работы, но создает серьезные затруднения позже и и может заметно снизить эффективность разработки, предупреждает эксперт-вирусолог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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