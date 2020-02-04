Тела погибших от коронавируса в Китае кремируют без присутствия родственников
В Китае от нового коронавируса погибли уже 425 человек. За сутки число зараженных увеличилось больше, чем на 3000 человек, и достигло 20 438. Напомним, в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) признали грибоподобный вирус Чрезвычайной угрозой. Ряд стран, включая США, Филиппины, Россию, закрыли въезд для иностранцев, приезжающих из Китая.
Тем временем, в Самом Китае больше всего погибших и заразившихся, в городе Ухань, провинции Хубэй. Власти страны, как пишет агенство Синьхуа, выпустили директиву, которая запрещает церемонии прощания с погибшими от коронавируса. Таким образом власти препятствуют дальнейшему распространению вируса.
Оостанки инфицированных пациентов не должны перевозиться между разными административными единицами провинциального уровня и не должны сохраняться путем захоронения,- сказано в документе.
Погибших из больницы направляют на спецмашинах в крематорий, при этом определен список крематориев, куда отвозят жертв коронавируса. Тела упакованы в плотный материал, который нельзя открывать.
С 4 февраля запрещен въезд в Россию иностранцев из Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU