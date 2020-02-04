2020-02-04T09:22:24+03:00
В мире

Тела погибших от коронавируса в Китае кремируют без присутствия родственников

В Китае приняли директиву, согласно которой церемонии прощания с жертвами коронавируса запрещены
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тела погибших перевозят на спецмашинахТела погибших перевозят на спецмашинахФото: EAST NEWS
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В Китае от нового коронавируса погибли уже 425 человек. За сутки число зараженных увеличилось больше, чем на 3000 человек, и достигло 20 438. Напомним, в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) признали грибоподобный вирус Чрезвычайной угрозой. Ряд стран, включая США, Филиппины, Россию, закрыли въезд для иностранцев, приезжающих из Китая.

Тем временем, в Самом Китае больше всего погибших и заразившихся, в городе Ухань, провинции Хубэй. Власти страны, как пишет агенство Синьхуа, выпустили директиву, которая запрещает церемонии прощания с погибшими от коронавируса. Таким образом власти препятствуют дальнейшему распространению вируса.

Оостанки инфицированных пациентов не должны перевозиться между разными административными единицами провинциального уровня и не должны сохраняться путем захоронения,- сказано в документе.

Погибших из больницы направляют на спецмашинах в крематорий, при этом определен список крематориев, куда отвозят жертв коронавируса. Тела упакованы в плотный материал, который нельзя открывать.

С 4 февраля запрещен въезд в Россию иностранцев из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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