В Таиланде нашли комбинацию лекарств для лечения тяжелых форм коронавируса

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:21:28+03:00

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Медики из Таиланда смогли вылечить пациентку с тяжелой формой коронавируса. Когда болезнь переходит к пневмонии, усугубляются хронические болезни человека. Особенно тяжело болезнь протекает у пожилых и совсем маленьких пациентов. И обычные противовирусные препараты, которые применяют в отсутствии профильной вакцины от коронавируса, оказываются малоэффективны.

Но в Таиланде попробовали смешать в определенных пропорциях препараты от гриппа и противовирусные лекарства для пациентов со СПИДом.

Как сообщает газета Bangkok Post, 71-летняя пациентка попала в больницу города Хуахин в тяжелом состоянии. Ее перевели в столичную клинику. Медики решили использовать лекарство от гриппа «Осельтамивир», а также препарат против СПИДа «Лопинавир/Ритонавир».

Спустя двое суток, 48 часов тяжелые признаки болезни стали отступать. Это произошло после 10 дней лечения, когда анализы пациентки становились хуже и хуже. Врачи поделились своим открытием в медицинском журнале и готовы применять этот комплекс лекарств для лечения других пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.

В Таиланде 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

В Китае тем временем, чтобы не допустить еще большего распространения вируса, кремируют тела умерших, не разрешая церемонию прощания.

ИСТОЧНИК KP.RU