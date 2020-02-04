В украинском учебнике по истории на фото 1932 года нашли Киану Ривза

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:51:03+03:00

Актер «телепортировался» на фото благодаря фотошопу, а редакторы книги не разглядели на черно-белом снимке звезду «Матрицы»

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Киану Ривз стал двенадцатым «нью-йоркским рабочим» на знаменитом фото «Обед на небоскребе». Правда, попал на фото 1932 года голливудский актер благодаря фотошопу, но именно в таком виде фотография и была напечатана в украинском школьном учебнике по истории.

Скриншот страницы из украинского учебника по всемирной истории

Кстати, актер и сам не против оказаться в неожиданных местах. Например, поклонники мультфильма про Губку Боба удивились, увидев там Киану Ривза, который "живет" в перекати-поле. Еще он помог пассажирам самолета, совершившего аварийную посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU