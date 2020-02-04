2020-02-04T15:37:05+03:00
Экономика

Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

При этом курс доллара к российской валюте стал ниже на 47 копеек
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеекОфициальный курс евро на среду снизился на 67 копеекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный регулятором на среду, снизился на 66,56 копейки - до 70,1265 рубля. При этом курс доллара стал ниже на 47,49 копейки и составил 63,4342 рубля.

В ЦБ заявили, что стоимость бивалютной корзины, рассчитанная на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 56,1 копейки и составляет 66,4457 рубля.

Напомним, накануне стало известно о том, что курс доллара превысил 64 рубля впервые с 4 декабря 2019 года. Ранее цены на российскую валюту упали 31 января на фоне выявления больных коронавирусом в России. При этом Цена за евро снизилась на 3 копейки, до 70,85 рубля, также по данным Московской биржи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что инфляция, по данным Центробанка, в России в 2019 году составила 3%. При этом трехпроцентная инфляция прошлого года заняла второе место за всю историю наблюдений за данным показателем роста цен - ниже инфляция была в 2017 году - всего 2,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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