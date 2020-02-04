4 Февр. 2020 2020-02-04T22:07:29+03:00

Минобороны РФ: Первый самолет с 82 россиянами на борту вылетел из Уханя в Россию Фото: Иван ВИСЛОВ

В ведомстве подчеркнули, что второй военный лайнер приземлился в аэропорту города Ухань для эвакуации граждан РФ

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В Министерстве обороны РФ заявили, что первый самолет с 82 россиянами на борту вылетел из китайского города Ухань в Россию.

В ведомстве также подчеркнули, что второй военный лайнер приземлился в аэропорту Уханя для эвакуации граждан РФ.

- Граждан России сопровождают военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, - заявили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве подчеркнули, что осуществляется непрерывный контроль состояния перевозимых людей.

Напомним, на днях стало известно о том, что в России обнаружили двоих больных коронавирусом: в Тюменской области и Забайкалье. Уточняется, что заразившиеся - граждане Китая. Они прибыли в Россию 26 и 28 января. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о подготовке постановления Правительства о запрете на рабочие визы для граждан Китая.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 4 февраля, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что граждан, возвращающихся в РФ из Китая, направят на карантин в Тюменскую область. Сейчас самолеты ВКС эвакуируют из провинции Хубэй 147 человек. Не все они россияне, среди них есть граждане стран ЕАЭС и Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758780" frameborder="0"></iframe> Аэропорт охваченного коронавирусом Уханя.

ИСТОЧНИК KP.RU