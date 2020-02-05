2020-02-05T01:57:26+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479

Заразились около 16,6 тысячи человек, за сутки зафиксировано 3156 новых случая заражения
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В китайской провинции Хубэй зафиксировали 3156 новых случая заражения коронавирусомВ китайской провинции Хубэй зафиксировали 3156 новых случая заражения коронавирусомФото: REUTERS
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В китайской провинции Хубэй за минувшие сутки из-за пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, скончались еще 65 человек. таким образом, общее число жертв этой опасной инфекции возросло до 479, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Кроме того, по его данным, во вторник, 4 февраля, было выявлено 3156 новых случая заражения (1967 из них – в эпицентре распространения заболевания, городе Ухань). Общее число зараженных достигло 16,6 тысячи местных жителей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что по всему миру новым коронавирусом заразились уже более 20,6 тысячи человек в разных странах, в том числе и в России.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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