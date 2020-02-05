В посольстве России в Китае сообщили об успешной эвакуации 144 человек из города Ухань

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:55:10+03:00

Россияне будут две недели находиться на карантине Фото: www.russia.org.cn

Из провинции Хубэй, где произошла вспышка заболевания коронавирусом, вывезли россиян, а также граждан из других стран Европы

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В российском посольстве сообщили об успешном завершении эвакуации граждан РФ и граждан других европейских стран. Как сообщает ТАСС, на борту самолета ВКС (Воздушно-космических сил России) находились 144 человека. Из них большая часть, 128 человек - граждане РФ.

В наше посольство в Китае обращались граждане других стран, которые по разным причинам остались в эпицентре распространения коронавируса. Их не забрали на самолетах, которые направляли в Китай из стран Европы. Власти России приняли решение предоставить места на воздушном корабле гражданам Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины.

- Вылет состоялся в ночь с 4 на 5 февраля, эвакуированных людей доставят в Тюмень, где они пройдут 14-дневных карантин. На борту самолетов граждан России сопровождают медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, - сказано на сайте посольства.

Россиян вывозили на специально арендованных автобусах из 10 китайских городов. Все граждане России, эвакуированные из Китая, учились там или работали.

Вся техника, на которой доставляют эвакуированных, проходит санитарную обработку для того, чтобы не допустить распространение вируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758836" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя россияне на борту самолета, направляющегося в Россию, рассказали о своих ощущениях.

ИСТОЧНИК KP.RU