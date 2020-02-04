Как меня вывозили в Россию из китайского очага эпидемии

Петербурженка Ольга Бредихина живет в китайском Ухане второй год. Девушка учится в магистратуре в Педагогическом университете центрального Китая. 23 января 11-миллионную столицу провинции Хубэй закрыли на карантин из-за эпидемии нового штамма коронавируса. Когда российские власти объявили об эвакуации наших граждан из закрытого Уханя, Ольга Бредихина, как и 131 россиянин, решила вернуться на родину.

Спецборт ВКС России уже вылетел в Россию. К нам он доставит 147 человек. Кроме россиян в самолете будут еще граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины. Всех их доставят в Тюменскую область. Там поместят на двухнедельный карантин.

«Комсомолка» попросила Ольгу рассказать об эвакуации и жизни в закрытом Ухане.

ГОРОД ОКРУЖЕН ВОЕННЫМИ

- 23 января я проснулась от того, что моя соседка по комнате в общежитии говорила с кем-то по телефону и обсуждала загадочный вирус. В соцсетях я прочитала, что власти Китая закрыли Ухань на карантин: закрыты аэропорт и вокзалы. Перекрыты выезды на автомагистрали, и город без особой надобности покинуть нельзя. Первая моя мысль: «Черт, я же собираюсь в феврале в Париж слетать - все накрылось?». Но потом подумала: «Ну уж нет, я все-таки уеду. В крайнем случае, сяду в машину и доеду до другого города». Через день я поняла - мой план не сработает. Ситуация осложнялась. Город окружили военные, машины из Уханя не выпускали. И я поняла, что застряла.

Петербурженка Ольга Бредихина получает высшее образование в одном из университетов Уханя.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЗАКРЫЛИ В ОБЩЕЖИТИИ, НО ВЫДАЮТ ЕДУ

- Затем в общежитии появились листовки, что нужно носить медицинскую маску, часто мыть руки и избегать людных мест. Когда же город закрыли, университет организовал поставку студентам защитных масок, антибактериального мыла. А сегодня я узнала о поставках специальной витаминной смеси.

В прошедшее воскресенье, 2 февраля, моя соседка внезапно вернулась в комнату и сказала, что вход и выход из общежития закрыт. У дверей сидел охранник и никого не выпускал и не впускал. Ни преподаватели, ни студенты не могли покинуть здание. Чтобы мы ни в чем не нуждались, нам поставляли еду три раза в день (рис, овощи, немного курицы). Еду выдавали под расписку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758529" frameborder="0"></iframe> Ухань после закрытия на карантин.В понедельник появились кадры опустевших улиц и дорог китайского Уханя (провинция Хубэй)

Я НАПИСАЛА В ПОСОЛЬСТВО

- Об эвакуации я узнала пару дней назад. До этого друзья скинули мне новость, что посольство России в Китае просит всех россиян, находящихся в провинции Хубэй, прислать о себе информацию, а также сообщить, есть ли у них желание вернуться в Россию. Я написала письмо на электронную почту посольства. Мне ответили сразу. Попросили ожидать звонка от дипломатов.

Всего в Россию из Уханя доставят 147 человек. Фото: Посольство России в Китае/Фейсбук

Позвонили мне вчера и рассказали, что сегодня вечером будет эвакуация. С собой можно взять чемодан, весом не более 30 кг. Что за мной в общежитие заедет автобус, который доставит меня в аэропорт. А по приезду в Россию нас поместят на двухнедельный карантин, чтобы удостовериться, что мы не заражены коронавирусом. О том, в какой город России мы прилетим, нам не сказали. Говорили, что, скорее всего, доставят в Подмосковье.

Я сразу решила ехать домой. Единственное, что меня тормозило - была моя соседка. Она из Таджикистана, и до последнего было непонятно, сможет ли Таджикистан эвакуировать своих граждан из Китая или нет. Мне не хотелось бросать подругу в беде. В четырех стенах. В одиночестве. А вчера стало известно, что Россия поможет с эвакуацией граждан СНГ, в том числе Таджикистана. Они будут доставлены в Россию, где пройдут карантин. Так что я со спокойной душой согласилась на эвакуацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/758690" frameborder="0"></iframe> Первый российский самолёт вылетел для эвакуации из Уханя.

ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ - ВОПРОСЫ ОТ ВРАЧЕЙ

- Когда я сегодня шла к автобусу, то обнаружила, что все ворота в нашем кампусе закрыты. Кроме одних. Охранники прокричали мне, что выход запрещен. Но я крикнула им, что меня эвакуируют.

- Ну ладно, проходи, - сказали они.

Проверка пассажиров и багажа перед отправкой спецрейса ВКС. Фото Посольство России в Китае/Фейсбук

На самом деле я думала, что эвакуация будет проходить интересней. За мной и еще четырьмя ребятами из моего университета приехал большой автобус. Нас было всего 9 человек в салоне. По всему городу ездило несколько автобусов, которые собирали наших граждан и доставляли их в аэропорт.

В аэропорту было очень мало персонала, а вот вылетающих — очень много. Помимо нас были граждане Новой Зеландии и одной из ближневосточных стран (если честно, не смогла понять, кто это был). Я думала, аэропорт будет пустой. А тут работа кипит...

В аэропорту мы прошли традиционные процедуры. Зарегистрировались на рейс, сдали багаж, прошли таможню… Еще сдали заполненный медицинский бланк, который нам выдали в аэропорту. Там были вопросы о самочувствии, наличии различных симптомов, не общались ли мы с кем-то из тех, у кого подозревали коронавирус.

В целом, эвакуация проходит слаженно. Сотрудники российского посольства готовы ответить на любой вопрос, помогают с переводом на китайский, если у кого-то проблемы с языком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758780" frameborder="0"></iframe> Аэропорт охваченного коронавирусом Уханя.

P.S.

Вот последнее сообщение, которое прислала в «КП» Ольга, прямо перед вылетом в Россию:

- В такие моменты я очень чутко ощущаю связь со своей страной. Я благодарна России за эвакуацию, что нас не бросили в очаге разбушевавшегося вируса. Что забирают не только нас, но еще и граждан СНГ.

Мои друзья из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана рассказали, что их эвакуация из Китая притормозилась из-за разногласий. У них на родине обсуждают: а надо ли вывозить соотечественников, если они могут быть заразными, и могут завести в страну коронавирус? Десяток, сотня человек подвергнет риску миллионы! Жители их стран поставили на них крест. Меня это ужаснуло. Как так можно говорить?! Россия в этом плане и многие другие страны, которые оперативно вывез из Китая своих граждан, поступили верно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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