В Роспотребнадзоре исключили риск заражения от эвакуированных из Китая в Тюмень россиян

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:12:07+03:00

Центр для вернувшихся в Россию из эпицентра распространения коронавируса оборудовали специальными ограждениями и видеокамерами

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В Россию из китайской провинции Хубэй вернулись 144 человека, из низ 128 россиян, остальные - граждане соседних стран Европы. Всех эвакуированных поместили на 14-дневный карантин, именно столько длится инкубационный период у заболевания. При этом все это время человек остается заразен для окружающих. Именно поэтому решено не отправлять вернушихся по домам, а временно изолировать их.

При этом, китайские власти не выпускают из страны людей с подозрением на коронавирус, при выявлении заболевания, человека помещают в отдельные боксы в Китае.

В России, чтобы наверняка исключить занос вируса, оборудовали специальный Центр под Тюменью таким образом, чтобы исключить распространение заболевания. Об этом сообщили глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здесь две недели будут находиться эвакуированные из Китая россияне.

- Выбрана именно такая точка, из которой невозможно распространение инфекции,- приводит слова Поповой ТАСС. - Центр дополнительно оборудовали заграждениями, системой видеонаблюдения, в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов, перечислила Попова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758836" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя россияне на борту самолета, направляющегося в Россию, рассказали о своих ощущениях.

ИСТОЧНИК KP.RU