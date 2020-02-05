Первый из двух самолетов ВКС с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в аэропорт Тюмени

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:43:43+03:00

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Первый борт ВКС с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в аэропорт Тюмени, на борту не только россияне, но и граждане других европейских государств - Украины, Белорусии, Казахстана. В общей сложности 80 человек. Это первый из двух самолетов, на которых в Россию должны доставить россиян, пожелавших вернуться из Китая, где произошла вспышка коронавируса.

Всего в Китае остаются 341 человек, из них только 183 связались с сотрудниками посольства с целью вернуться на Родину. В Консульстве сообщили, что эвакуированы будут россияне из 10 китайских городов. Они прошли проверку, коронавирус у них не обнаружен. Но в России их все равно отправят на обязательную двухнедельную изоляцию, поскольку у коронавируса инкубационный период может длиться до 14 дней. Все это время человек заразен для окружающих.

Местом для карантина выбрал Центр под Тюменью. В кратчайшие сроки его оборудовали должным образом, чтобы не допустить распространение возможного вируса. Установили систему слежения, установили ограждение. Людей сопровождают медики и сотрудники Роспотребнадзора. Они будут следить за здоровьем россиян.

- Состояние доставленных самолётом ВКС из Китая в Тюменскую область россиян удовлетворительное, заболевших среди них нет, - заявили в Минобороны России.

Второй борт ВКС с россиянами ожидают в ближайшее время. На месте находится корреспондент "Комсомольская правда "-Тюмень".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758836" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя россияне на борту самолета, направляющегося в Россию, рассказали о своих ощущениях.

ИСТОЧНИК KP.RU