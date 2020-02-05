Пассажиры круизного лайнера, где обнаружили 10 зараженных коронавирусом, говорят, что у них заканчивается еда

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:15:05+03:00

Людей не выпускают из кают, пока не протестируют всех 3700 пассажиров

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Большой круизный лайнер Diamond Princess в Японии до сих пор остается у берега вместе с 3700 пассажирами. Утром 5 февраля проверка показала, что у 10 человек на корабле коронавирус. Их сразу же вывели медики в защитных костюмах и направили в отдельные боксы в больницу. Остальным велели оставаться в своих каютах и не выходить, пока проверка и прочие процедуры, связанные с мерами по сдерживанию коронавируса не будут завершены.

Процедура затянулась, поскольку на борту с учетом пассажиров и членов экипажа свыше 3700 человек. К полудню проверили не больше 300, сообщает The Sun.

- Сейчас 11:20, и у нас заканчивается еда и питье! Это становится серьезной проблемой для меня, как инсулинозависимого диабетика,- написал в фейсбуке Дэвид Абель, британский отдыхающий.

На борту находятся двое россиян.

Напомним, вирус, возникший на рынке животных в городе Ухань, погубил уже 490 человек. Заражены в Китае больше 24 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU