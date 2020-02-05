2020-02-05T12:20:09+03:00
Экономика

Больше половины россиян мечтают поменять профессию, но боятся перемен

Чаще всего о подобном задумываются молодые специалисты
Елена АКИМОВА
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Большинство россиян мечтают о новой работе, но боятся что-то менятьБольшинство россиян мечтают о новой работе, но боятся что-то менятьФото: Евгения ГУСЕВА
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Исследование, проведенное сервисом SuperJob показало, что 72 % работающих россиян хотят сменить сферу деятельности. Половина респондентов до 34 лет хотела бы освоить новую профессию, но не может решиться на подобный шаг.

По наблюдениям основателя SuperJob Алексея Захарова, далеко не все молодые люди в итоге решаются на перемены. Как правило, действительно что-то делают те, у кого достаточно высокий образовательный уровень, но их меньшинство.

- Не стоит забывать, что есть профессии, а есть жизненные обстоятельства. Повар в ресторане — профессия, а посудомойка — жизненные обстоятельства. К сожалению, многие люди со своим уровнем образования не могут что-то поменять. Не так давно озвучивалась цифры, что 20% людей не владеют навыком функционального чтения, то есть люди прочитают статью, но не поймут, о чем она, - рассуждает Захаров.

Кстати, пять лет назад результаты опроса были аналогичными. Этому есть объяснение: к 34 годам поколение миллениалов достигает карьерного потолка в выбранной профессии, работа становится рутиной, поджимает зарплатный потолок.

- Возрастной и личностный кризис тоже приводят к мыслям о переменах: переосмысление жизненных результатов, переоценка ценностей и расстановка приоритетов: карьера, семья, хобби, - объясняет «Известиям» преподаватель РГУ нефти и газа имени Губкина, бизнес-тренер по развитию эмоционального интеллекта Артем Ступак.

Те, кто решаются на перемены, чаще всего выбирают различные онлайн-курсы дополнительного образования. Их слушатели тоже могут получить сертификаты, дипломы и другие документы.

Но вот юридической силы такие бумаги не имеют, напоминают специалисты. И тут же добавляют: как правило на таких курсах обучают профессиям, в которых «корочки» не важны.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России насчитали более 1,1 миллиона вакансий. Такие данные приводит Росстат, а ведь в его отчеты не попадает малый бизнес. Так что на самом деле пустующих рабочих мест в стране еще больше.

Это рекордный показатель за последние три года, но россияне не торопятся трудоустраиваться и налаживать свою жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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