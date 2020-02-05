2020-02-05T13:01:01+03:00
Политика

Песков: Путину ежечасно докладывают о ситуации с коронавирусом

Распространение инфекционного заболевания в стране находится под контролем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин каждый час получает новую информацию о ситуации с коронавирусом.

Спецслужбами принимаются все необходимые меры по недопущению распространения нового инфекционного заболевания в стране. Масштабная работа ведется и днем, и ночью. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации [с коронавирусом]", - сказал представитель Кремля журналистам.

Сайт kp.ru писал, что в среду, 5 февраля, в Тюменской области приземлились два самолета Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя гражданами РФ и ряда других стран СНГ. Именно в провинции Хубэй выявлено больше всего зараженных новым вирусом. Введены жесткие меры по предотвращению распространения заболевания.

Первым бортом из КНР эвакуированы 82 человека, включая граждан Казахстана, Украины и Белоруссии. На втором самолете прибыли 64 россиянина. Людей на борту сопровождали медики и вирусологи. Ни у кого из пассажиров не выявлены признаки китайской пневмонии.

Опасности распространения коронавируса нет.Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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