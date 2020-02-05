Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя
Второй самолёт Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область 64 гражданина России, которых эвакуировали из китайского Уханя и провинции Хубэй. Среди них нет заболевших, сообщает Министерство обороны России.
Ранее сайт kp.ru сообщал о прилёте первого самолёта ВКС России с 82 эвакуированными россиянами. На его борту были также граждане Казахстана, Украины и Белоруссии.
Таким образом, из Китая эвакуированы все 144 человека, которых планировали вывезти 4 февраля.
Россиян на борту сопровождали медики и специалисты-вирусологи. Они будут следить за здоровьем россиян, которых поместят на две недели на карантин в специально оборудованный Центр под Тюменью, поскольку инкубационный период коронавируса длится 14 дней. На протяжении всего срока заражённый человек опасен для окружающих. В кратчайшие сроки Центр оборудовали для недопущения распространения вируса. Установили систему слежения, установили ограждение.
В Тюмени встретили первый самолет из Уханя.Глава роспотребнадзора Анна Попова рассказала о встрече первого самолёта из УханяМария САННИКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU