Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:22:08+03:00

Первый самолёт с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в Тюмень ранее утром Фото: Кира Санникова

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Второй самолёт Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область 64 гражданина России, которых эвакуировали из китайского Уханя и провинции Хубэй. Среди них нет заболевших, сообщает Министерство обороны России.

Ранее сайт kp.ru сообщал о прилёте первого самолёта ВКС России с 82 эвакуированными россиянами. На его борту были также граждане Казахстана, Украины и Белоруссии.

Таким образом, из Китая эвакуированы все 144 человека, которых планировали вывезти 4 февраля.

Россиян на борту сопровождали медики и специалисты-вирусологи. Они будут следить за здоровьем россиян, которых поместят на две недели на карантин в специально оборудованный Центр под Тюменью, поскольку инкубационный период коронавируса длится 14 дней. На протяжении всего срока заражённый человек опасен для окружающих. В кратчайшие сроки Центр оборудовали для недопущения распространения вируса. Установили систему слежения, установили ограждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758852" frameborder="0"></iframe> В Тюмени встретили первый самолет из Уханя.Глава роспотребнадзора Анна Попова рассказала о встрече первого самолёта из УханяМария САННИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU