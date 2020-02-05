2020-02-05T12:22:08+03:00
Общество

Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя

Среди них нет заражённых коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Первый самолёт с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в Тюмень ранее утромПервый самолёт с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в Тюмень ранее утромФото: Кира Санникова
Изменить размер текста:

Второй самолёт Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область 64 гражданина России, которых эвакуировали из китайского Уханя и провинции Хубэй. Среди них нет заболевших, сообщает Министерство обороны России.

Ранее сайт kp.ru сообщал о прилёте первого самолёта ВКС России с 82 эвакуированными россиянами. На его борту были также граждане Казахстана, Украины и Белоруссии.

Таким образом, из Китая эвакуированы все 144 человека, которых планировали вывезти 4 февраля.

Россиян на борту сопровождали медики и специалисты-вирусологи. Они будут следить за здоровьем россиян, которых поместят на две недели на карантин в специально оборудованный Центр под Тюменью, поскольку инкубационный период коронавируса длится 14 дней. На протяжении всего срока заражённый человек опасен для окружающих. В кратчайшие сроки Центр оборудовали для недопущения распространения вируса. Установили систему слежения, установили ограждение.

В Тюмени встретили первый самолет из Уханя.Глава роспотребнадзора Анна Попова рассказала о встрече первого самолёта из УханяМария САННИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд перенес заседание о заочном аресте экс-совладельца банка «Открытие» из-за «минирования»
Больше половины россиян мечтают поменять профессию, но боятся перемен
Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя
Трамп готов отменить санкции против Ирана при выполнении ряда условий
МИД Китая: выздоровевших от коронавируса вдвое больше, чем умерших
Россия передаст Индии первую партию систем С-400 до конца 2021 года
Справедливо: на Украине зарплату чиновников привяжут к средней по стране
Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса
Названы стадии, на которых чаще всего выявляют рак в России
На борту задержанного из-за коронавируса круизного лайнера в Японии 24 гражданина России
Twitter с 5 марта будет помечать фейковые фото и видео
Эксперт ВОЗ обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе в начале эпидемии
Впервые за девять лет России вернули больше денег, чем заняли
Пассажиры круизного лайнера, где обнаружили 10 зараженных коронавирусом, говорят, что у них заканчивается еда
"Черные" кредиторы придумали новую схему мошенничества
Правительство предложило смягчить ответственность за преступления небольшой тяжести для беременных
На Украине хотят создать министерство по реинтеграции Донбасса
Рестораторам и отельерам пригрозили уголовными делами за отказ в обслуживании китайцев
The Walt Disney Company оценила убытки от коронавируса в $175 млн
Ученые назвали Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной в мире
В Конституции может появиться девиз государства
"Умные" перекрестки появятся на российских дорогах в 2022 году
Первый из двух самолетов ВКС с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в аэропорт Тюмени
Модернизированный танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Наказание для работодателей, задерживающих зарплату, увеличат до 10 лет
Обвиняемый в нападении на Памфилову отправлен на лечение в психбольницу
В Роспотребнадзоре исключили риск заражения от эвакуированных из Китая в Тюмень россиян