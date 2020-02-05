В Китае создают робота для взятия анализов на коронавирус

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:21:03+03:00

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В связи с ростом числа заразившихся коронавирусом, в том числе и среди медиков, в Китае приступили к созданию специального робота. Устройство вместо медсестер будет брать анализы у пациентов, которые поступили в больницы с симптомами опасного заболевания, сообщают в агентстве "Синьхуа".

Разработкой робота займутся специалисты из Академии наук Китая и нескольких государственных ведомств. Известно, что робот будет представлять собой механизированную руку. Управлять этим устройством можно будет дистанционно. Робот будет брать с помощью ватного тампона из ротовой полости анализ у пациента. Таким образом врачи безопасно для себя получат образцы слюны.

В Китае коронавирусом заражены свыше 23 тысяч человек, 490 погибли. С КНР закрыли границу ряд стран, в России ввели запрет на въезд иностранцам из Китая. Своих граждан российские власти вывозят на самолетах ВКС. Днем 5 февраля в Тюмени приземлились два самолета с 80 и 64 пассажирами на борту. Теперь вернувшиеся на Родину проведут на карантине две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU