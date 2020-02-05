Россиянин с семьей оказался на лайнере, на котором обнаружили коронавирус

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:34:34+03:00

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Российская семья оказалась в ловушке на туристическом лайнере Diamond Princess. На круизном судне обнаружили коронавирус, в итоге 3 700 туристов и членов экипажа попали в карантин в японском порту Йокогама. По предварительным данным, вирус подтвердили у десяти человек.

Олег Щербаков родом из Казани, мужчина отдыхает вместе с супругой и двумя детьми 15 и 19 лет.

- Просто купили путевки и отправились в путешествие. Через Москву из Казани прилетели в Токио, откуда отчалило судно. В основном на борту японцы, англичане, новозеландцы, австралийцы. Большинству от 60 до 80 лет,- говорит Олег Щербаков.

Планировалось, что судно вернется в порт Токио 4 февраля, а 3 февраля произошло ЧП – выяснилось, что на борту больной человек. По предварительной версии – это китаец, якобы он посещал Ухань.

- Еще 25 января на стоянке в Гонконге у него диагностировали заболевание, но почему-то информацию на лайнер передали только недавно. Сперва нас просто попросили не покидать борт, мы и не переживали — думали, придут ребята, проверят, и нас отпустят, - рассказывает сайту mk.ru мужчина.

Проверки длились весь день, каждый 2-3 часа по радио оглашали сводки о количестве проверенных и результатах. В каютах был организован медосмотр, мерили температуру.

- Пока Diamond Princess стояла в порту, над ней летали вертолеты, вокруг были сторожевые катера. Вечером думали, что утром отчалим, но оказалось, что вирус был найден у 10 человек. Объявили, что будет осуществляться эвакуация зараженных, велели никому не выходить на палубу. Карантинная служба была в химзащите,- рассказывает Олег.

Людям раздали воду, завтрак принесли к 14.30, а обед к 17.00 принесли вечера. В 20.00 пожали ужин.

- Бары и рестораны — все закрыто. То есть ничего не работает, вся еда готовится под контролем карантинных служб. Со всеми нормами безопасности. А масок нам не дали, и в Китае и в Японии с ними проблемы, - говорит Олег Щербаков.

Карантин у нас объявили на 14 дней для проявления и выявления других случаев.

- Сидим, ждем в каюте. Качка, штормит, Погода веселая. На борту из Москвы и Владивостока человек 6 точно, русскоговорящих больше 20, - рассказал россиянин.

Ранее семейная пара из Донецка рассказала «КП», как живет китайский город – источник короновируса. От него уже погибло 80 человек, а 100 миллионов китайцев блокированы армией в мегаполисах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU