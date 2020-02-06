2020-02-06T02:36:35+03:00
Политика

Белый дом обвинил демократов в попытке повлиять на президентские выборы

Ранее сенат США проголосовал против импичмента Трампу, оправдав его по всем пунктам обвинения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп останется в Белом доме как минимум до выборовПрезидент США Дональд Трамп останется в Белом доме как минимум до выборовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вскоре после того, как сенаторы большинством голосов высказались против импичмента президента США Дональда Трампа, Белый дом выступил с заявлением, в котором обвинил демократов из конгресса в попытке повлиять на результаты президентских выборов – и предыдущих, и предстоящих.

«Попытки демократов были направлены на нивелирование результатов выборов 2016 года и вмешательство в выборы 2020 года», - говорится в заявлении вашингтонской администрации.

Примерно с таким же заявлением выступил и избирательный штаб Трампа. Республиканцы убеждены: демократы не в состоянии победить на будущих выборах честными методами, поэтому и попытались прибегнуть к «мошенничеству с импичментом». Но просчитались: эта история пошла на пользу избирательной кампании Трампа.

«Это мошенничество с импичментом станет наихудшим просчетом в американской политической истории», - цитирует заявление штаба ТАСС.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Трамп бы снова выиграл Фото: REUTERS

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Трамп бы снова выигралФото: REUTERS

По мнению сторонников действующего президента, все это «ужасное разбирательство» с самого начала «представляло собой предвыборную тактику, направленную на то, чтобы сделать недействительными голоса 63 миллионов американцев (поддержавших Трампа на выборах) 2016 года», а также «прозрачной попыткой вмешаться в ход выборов – 2020, до которых осталось всего девять месяцев».

"Трамп навсегда!": Первый твит президента США после голосования по импичменту в Сенате..

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крушение самолета в Стамбуле: число жертв возросло до трех
Трамп выступит с заявлением по импичменту
Белый дом обвинил демократов в попытке повлиять на президентские выборы
На Украине собираются принять закон о рынке земли
Глава МАГАТЭ: КНДР нельзя признать ядерной державой
Адмирал ВМС США: Нашим кораблям угрожают российские подлодки у американских берегов
В ВОЗ заявили, что лекарств от «китайского» коронавируса пока нет
На организацию контроля за коллекторами уйдет почти два миллиарда рублей
В Германии потребовали от ЕС «четче» реагировать на санкции против «Северного потока - 2»
Крушение самолета в Стамбуле: погиб один человек, пострадали 157
Росавтодор объяснил, почему невозможно полностью отказаться от шипованных шин
Республиканец Митт Ромни решил голосовать за импичмент Трампа
WADA подтвердило, что санкции против российского спорта распространяются и на ЧМ-2022 по футболу
В Госдуме отреагировали на заявление, что Киев пока не готов к «возвращению» Крыма
СБУ проводит обыск в квартире журналиста телеканала «1+1»
Эксперт назвал наименее вредный алкоголь
Суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
Крушение самолета в Стамбуле: пострадали 120 человек, госпитализированы - более 50
Глава USADA: решение по статусу РУСАДА будет принято после Олимпиады-2020