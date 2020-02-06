Белый дом обвинил демократов в попытке повлиять на президентские выборы

6 Февр. 2020 2020-02-06T02:36:35+03:00

Президент США Дональд Трамп останется в Белом доме как минимум до выборов Фото: REUTERS

Ранее сенат США проголосовал против импичмента Трампу, оправдав его по всем пунктам обвинения

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Вскоре после того, как сенаторы большинством голосов высказались против импичмента президента США Дональда Трампа, Белый дом выступил с заявлением, в котором обвинил демократов из конгресса в попытке повлиять на результаты президентских выборов – и предыдущих, и предстоящих.

«Попытки демократов были направлены на нивелирование результатов выборов 2016 года и вмешательство в выборы 2020 года», - говорится в заявлении вашингтонской администрации.

Примерно с таким же заявлением выступил и избирательный штаб Трампа. Республиканцы убеждены: демократы не в состоянии победить на будущих выборах честными методами, поэтому и попытались прибегнуть к «мошенничеству с импичментом». Но просчитались: эта история пошла на пользу избирательной кампании Трампа.

«Это мошенничество с импичментом станет наихудшим просчетом в американской политической истории», - цитирует заявление штаба ТАСС.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Трамп бы снова выигралФото: REUTERS

По мнению сторонников действующего президента, все это «ужасное разбирательство» с самого начала «представляло собой предвыборную тактику, направленную на то, чтобы сделать недействительными голоса 63 миллионов американцев (поддержавших Трампа на выборах) 2016 года», а также «прозрачной попыткой вмешаться в ход выборов – 2020, до которых осталось всего девять месяцев».

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ИСТОЧНИК KP.RU