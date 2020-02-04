Адвокаты Трампа призвали сенат прекратить «ангажированную процедуру импичмента»
Сторона защиты президента США Дональда Трампа, выступая во время заключительных прений на слушаниях по импичменту в сенате, призвала американских законодателей при голосовании 5 февраля прекратить «ангажированную процедуру» отстранения действующего главы государства от власти.
В частности, личный адвокат Трампа Джей Секулов заявил, что «первая в истории страны всецело ангажированная процедура импичмента президента» должна стать и последней. Он отметил, что демократы «обесценили колоссальную силу импичмента», и Штатам «не стало от этого лучше».
Юрист добавил, что если кому-то «не нравится политика конкретной администрации США или конкретного кандидата» в президенты, они могут проголосовать за другого претендента, но на выборах, а не посредством импичмента.
Его коллега, юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлони, заявил, что демократы пытаются изменить итоги предыдущих президентских выборов 2016 года и вмешаться в следующие, которые пройдут в ноябре этого года.
«В конце концов, это попытка отменить результаты одних выборов и вмешаться в предстоящие выборы», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, у противников Трампа в сенате не хватает поддержки, а значит – и шансов убедить сенаторов проголосовать за его импичмент у них мало.
Трампу объявили импичмент.
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ИСТОЧНИК KP.RU