Число жертв коронавируса в Китае возросло до 563

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:29:41+03:00

Заразились более 28 тысяч человек, полностью выздоровели 1153

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За минувшие сутки от вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа в Китае скончались 73 человека. Таким образом, число жертв этой опасной инфекции в Поднебесной возросло до 563.

Заразились «дьявольским вирусом» более 28 тысяч человек по всей стране, а полностью выздоровели и выписались из больниц 1153 пациента. Такие данные на утро четверга, 6 февраля, обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Кроме того, под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус, находится свыше 186,3 тысячи человек.

Больше всего заразившихся – 19,6 тысячи – в китайской провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания, там из-за вируса 2019-nCoV умерли 549 больных, выздоровели 633, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ВОЗ заявили, что лекарств, способных эффективно бороться с «китайским» коронавирусом, пока не существует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU