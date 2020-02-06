2020-02-06T09:02:23+03:00
Политика

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку по Дамаску

Большая часть выпущенных со стороны Израиля снарядов не достигла целей [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сирийские ПВО перехватили ракеты над ДамаскомСирийские ПВО перехватили ракеты над ДамаскомФото: REUTERS
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Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку в районе Дамаска. Комплексы успели уничтожить большую часть снарядов прежде, чем они достигли своих целей.

Согласно данным агентства SANA, удары наносились со стороны занятых Израилем Голанских высот. Обе страны пока никак не прокомментировали случившееся. Информации о пострадавших не поступало.

Сайт kp.ru писал, что Израиль регулярно атакует территорию Сирии. Целями часто становятся объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов. Свои агрессивные действия власти страны объясняют предупреждением ударов со стороны иранцев.

При это сами израильтяне неоднократно создавали угрозу пассажирским и военным самолетам, которые вставали на пути у их истребителей. Именно они прикрылись российским истребителем во время трагедии 2018 года. Тогда у берегов Сирии был сбит Ил-20 с 15 военнослужащими на борту.

ПВО Сирии отбили ракетную атаку над Дамаском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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