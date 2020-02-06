2020-02-06T21:00:26+03:00
В мире

ВОЗ проведет 11-12 февраля глобальный форум по изучению нового коронавируса

Гендиректор Организации подчеркнул, что главная цель мероприятия состоит в ускорении разработки вакцин и лекарств
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ВОЗ проведет 11-12 февраля глобальный форум по изучению нового коронавирусаВОЗ проведет 11-12 февраля глобальный форум по изучению нового коронавирусаФото: REUTERS
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Всемирная организация здравоохранения проведет 11-12 февраля глобальный форум по изучению коронавируса.

Гендиректор ВОЗ Аданом Гебрейесус заявил, что цель форума состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств. Он также отметил, что данная встреча призвана определить приоритеты в исследовании вируса и скоординировать усилия стран в сфере разработки методов лечения .

На мероприятии будут присутствовать ученые со всего мира, в том числе из Китая.

По мнению Гебрейесуса, "многое еще не известно" о новом вирусе, в частности, о его источнике и природном резервуаре, пишет "ТАСС".

Напомним, что за последние сутки число жертв коронавируса в Китае возросло до 563. При этом заразились более 28 тысяч человек, полностью выздоровели 1153. В ВОЗ также заявили, что лекарств, способных эффективно бороться с «китайским» коронавирусом, пока не существует. Между тем, уже более. чем в 20 странах были зафиксированы случаи заболевания коронаврусом, в том числе и России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом. Президент подчеркнул, что рассчитывает на скорейший положительный результат.

Самое опасное место для заражения коронавирусом - лифты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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