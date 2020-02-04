Крашенинников выступил против упоминания бога в Конституции

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:39:50+03:00

Крашенинников напомнил, что "есть другие тексты, которым мы можем следовать" Фото: Евгения ГУСЕВА

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Идею прописать в Основном законе упоминание о боге и понятие брака как союза мужчины и женщины не поддержал Павел Крашенинников, председатель думского комитета по законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

- Моя точка зрения, что бог, если он есть в душе, то он есть. Независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет, - считает Крашенинников.

Он также напомнил, что "есть другие тексты, которым мы можем следовать", а понятие брака заложено в Семейном кодексе.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил внести упоминание бога в Конституцию. Предложение поддержал сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас.

Также вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил закрепить в Конституции понятия брака, как союза мужчины и женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU