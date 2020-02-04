Крашенинников выступил против упоминания бога в Конституции
Идею прописать в Основном законе упоминание о боге и понятие брака как союза мужчины и женщины не поддержал Павел Крашенинников, председатель думского комитета по законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.
- Моя точка зрения, что бог, если он есть в душе, то он есть. Независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет, - считает Крашенинников.
Он также напомнил, что "есть другие тексты, которым мы можем следовать", а понятие брака заложено в Семейном кодексе.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил внести упоминание бога в Конституцию. Предложение поддержал сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас.
Также вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил закрепить в Конституции понятия брака, как союза мужчины и женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU