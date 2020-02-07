Посол дал советы россиянам, которые собираются отдохнуть в Турции

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:51:21+03:00

Стоит помнить, что стандартная страховка не охватывает тяжелые случаи, в том числе вызванные обострением хронических заболеваний

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Во время отдыха в Турции стоит не забывать об особенностях климата, быть внимательнее на дорогах и не злоупотреблять системой "все включено". Такие советы дал россиянам посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, гибель многих туристов связана с обострением ранее диагностированных заболеваний, в том числе хронических. Стандартная страховка не покрывает такие тяжелые случаи, а потому необходимо помнить, что Турция - страна с иными климатическими условиями, где в высокий сезон температура воздуха превышает 40 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU