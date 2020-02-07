2020-02-07T12:25:19+03:00
Общество

ФАС сообщила о повсеместном завышение цен на медицинские маски в аптеках

Антимонопольная служба предложила создать оперативный штаб из-за стоимости на маски [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Антимонопольная служба предложила создать оперативный штаб из-за стоимости на маскиАнтимонопольная служба предложила создать оперативный штаб из-за стоимости на маскиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Завышение розничных цен на медицинские маски в январе выявлено почти во всех регионах страны. Такое заявление сделал замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский.

«В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2 -2,5 раза. Были и регионы, где мы обнаружили превышение цены в десятки раз», - рассказал замглавы ФАС.

Цариковский сообщил, что ведомство продолжает внимательно мониторить ситуацию со стоимостью медицинских масок и в случае, если выявит злоупотребления последуют «очень жесткие наказания за картель».

Замглавы ведомства также заявил о необходимости создать оперативный штаб с участием ФАС, Росздравнадзора, правоохранительных органов и властей российских регионов. «Мы считаем, что сегодня как никогда необходима скоординированная работа региональных властей по аналогии с той, которая идёт на правительственном уровне», - отметил он

Напомним, ранее Цариковский сообщил, завышение цены на медицинские маски может быть рассмотрено как мародерство и картельный сговор, поэтому ФАС будет «сразу же возбуждать антимонопольные дела», как только обнаружит такое завышение. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, завышающих стоимость на медицинские маски и противовирусные препараты.

Коронавирус или ОРВИ? В аптеках Новосибирска раскупили маски.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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