2020-02-08T11:01:37+03:00
Звезды

Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за его жестокость

Стали известны и претенденты на антипремию «Золотая малина-2020»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стали известны претенденты на антипремию «Золотая малина-2020»Стали известны претенденты на антипремию «Золотая малина-2020»Фото: кадр из фильма
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Объявили номинантов на антипремию «Золотая малина-2020». Среди них фильм «Джокер», претендующий на «Оскар» в категории «Лучшая картина года». Картина стала номинантом антипремии в категории «Наибольшее пренебрежение к человеческой жизни и частной собственности».

В категории «Худший фильм года» представлены сиквел «Рэмбо: последняя кровь» и триллер «Фанат», а также мюзикл «Кошки», который стал номинантом в категориях за худшие режиссуру, сценарий и актерский дуэт.

В числе номинантов за худшее актерское исполнение в этом году претендуют Джеймс Франко за картину «Зеровилль», Дэвид Харбор, снявшийся в «Хэллбой», Мэттью Макконахи («Миссия «Сиренити») и Джон Траволта («Фанат»), а также Силвестер Сталоне за «атаку на чувства и интеллект» зрителей в сиквеле «Рэмбо».

«Худшей актрисой» может стать Хилари Даф, сыгравшая в «Призраки ШэронТейт», Тайлер Перри («Мэдея на похоронах»), Энн Хэтэуэй («Отпетые мошенницы»), Ребел Уилсон («Мошенницы»), и Франческа Хэйуорд («Кошки»).

Напомним, в прошлом году премию «Золотая малина» как худший актер получил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома получил уже вторую такую награду за участие в фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 9/11».

Дату 40-й церемонии вручения награды пока не называют.

Джокер - финальный трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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